Eine Tat wie im Film: Am Samstagnachmittag (9. September) hat ein maskierter Täter in Rendsburg-Mastbrook auf einen in seinem Auto sitzenden Mann geschossen. Der Unbekannte floh anschließend unerkannt. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission suchen jetzt nach Zeugen.

Ermittlung wegen versuchter Tötung laufen

In einer gemeinsamen Presseerklärung haben sich die Staatsanwaltschaft Kiel und die Mordkommission der Polizeidirektion Kiel an die Öffentlichkeit gewandt. Nach Angaben der Behörden ist das Opfer – ein Rendsburger, der in der Straße wohnt – gegen 15.45 Uhr in Höhe der Kolberger Straße 40 in seinen geparkten Mercedes gestiegen. Noch bevor er losfahren konnte, hat demnach ein dunkles Auto vor ihm gehalten. Aus diesem sei eine maskierte Person ausgestiegen und habe mehrere Schüsse auf das Opfer abgegeben.

Anschließend ist der Schütze nach Polizeiangaben wieder in den Wagen gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren. Das Opfer ist nicht getroffen worden, lediglich an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen Audi A6 mit gelben Kennzeichen handeln. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um ein dänisches oder niederländisches Kennzeichen handeln könnte.

Wer hat die Schüsse gehört?

Zu den Hintergründen der Tat machen Staatsanwaltschaft und Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben. Eine großangelegte Fahndung nach Eingang des Notrufs habe bislang nicht zur Ermittlung des Täters beziehungsweise des Audis geführt. Die Ermittler suchen jetzt Personen, die Angaben zur Tat machen können beziehungsweise die Schüsse gehört haben. Wer hat Samstag vor 16 Uhr im Bereich der Kolberger Straße einen dunklen Audi mit gelben Kennzeichen gesehen? Wem sind dort auffällige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 oder 110 entgegen.