Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Unfall in Rendsburg Kind fährt plötzlich mit Fahrrad auf die Straße und verursacht 20.000 Euro Schaden Von Aljoscha Leptin | 02.08.2022, 15:58 Uhr

Ein kleiner Junge fuhr am Montagabend, 1. August, nach Polizeiangaben in der Breslauer Straße unvermittelt vom Radweg auf die Straße. Ein Autofahrer konnte gerade noch ausweichen – krachte dann allerdings in parkende Autos.