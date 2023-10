Der Haftbefehl gegen einen Rendsburger ist vollstreckt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Kiel am Montag, 2. Oktober, auf Nachfrage. Der 54-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Dem sogenannten Mitschnacker wird vorgeworfen, aus sexuellen Motiven fremde Kinder angesprochen und berührt zu haben. Ein Mädchen soll er Mitte September bei einem Schulfest in der Rendsburger Parksiedlung sogar über den Zaun des Schulgeländes gehoben haben. Als eine Mutter beherzt einschritt, ließ der Mann von dem Mädchen ab. Ein weiteres Kind soll der 54-Jährige auf einem Parkplatz angesprochen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter

Wie die Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß mitteilte, werde in dem Fall weiter ermittelt. Bis zu sechs Monate kann der 54-Jährige in Untersuchungshaft bleiben. „Wir versuchen, schneller zu sein“, sagte Birgit Heß. Als Haftgrund sehen die Strafverfolger bei dem Beschuldigten Wiederholungsgefahr. Der Rendsburger war wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits 2018 vom Kieler Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.