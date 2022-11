Anette und Marco Overath freuen sich auf die Eröffnung in der Königstraße. Foto: Gero Trittmaack up-down up-down Königstraße in Rendsburg Anette und Marco Overath eröffnen „Goldschmiede vom Klint“ Von Gero Trittmaack | 14.11.2022, 15:38 Uhr

Alles, was in der Rendsburger Goldschmiede verkauft wird, ist Handarbeit. Angeboten werden nicht nur Maßanfertigungen. Für die Betreiber Anette und Marco Overath ist die Neueröffnung in Rendsburg gleichzeitig ein Jubiläum.