Gastgeber Heinz Jansen mit seiner Mitarbeiterin, die sieben Tage in der Woche durcharbeitet: Service-Roboter „Daisy“. FOTO: Aljoscha Leptin up-down up-down Rendsburger Paradeplatz Mit Video: So bedient Gastro-Roboter „Daisy“ die Gäste im neuen Restaurant „Drei“ Von Aljoscha Leptin | 29.07.2022, 09:18 Uhr

Ein 17.000 Euro teurer Service-Roboter unterstützt die Mitarbeiter in dem neuen Restaurant. Wir haben nachgefragt, was „Daisy“ kann – und was die Kunden die Roboter-Kellnerin halten.