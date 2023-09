Nach Entführung von 29-Jähriger Rendsburg: Leiterin des Frauenhauses fordert besseren Schutz von Frauen Von Lutz Timm | 13.09.2023, 18:14 Uhr Gewalt an Frauen ist auch in Rendsburg ein großes Problem. Symbolfoto: Wirestock/imago-images up-down up-down

Der Mord an einer Frau im Februar und die Entführung einer 29-Jährigen am Wochenende werfen Fragen nach der Sicherheit von Frauen in Rendsburg auf. Die Leiterin des Frauenhauses fordert: „Man muss die Frauen rechtzeitig ernst nehmen.“