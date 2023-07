Aus dem Fenster qualmt es: In diesem Mehrfamilienhaus gab es einen Feuerwehreinsatz. Foto: Privat up-down up-down Brand in der Bismarckstraße Rendsburg: Feuerwehr rettet vier Menschen aus brennendem Haus Von Aljoscha Leptin | 25.07.2023, 09:38 Uhr

Am Montagabend, 24. Juli, haben Feuerwehrleute vier Menschen aus einem brennenden Wohnhaus in der Bismarckstraße in Rendsburg gerettet. Rund vier Stunden später mussten die Einsatzkräfte zu einem weiteren Feuer in der Straße ausrücken.