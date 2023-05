Ein Beispiel, bei dem die nötige Einsatzstärke am Tag nur durch Zusammenwirken mehrerer Feuerwehren erreicht wurde. Beim Brand der „Tischlerei Aalkate“ am 23. Februar in Rendsburg waren auch Büdelsdorfer Feuerwehrleute im Löscheinsatz.

Foto: Carsten Rehder/Kreisfeuerwehrverband