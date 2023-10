Lars Windhorst in Rendsburg Werft Nobiskrug: So wollen Geschäftsführer und Gewerkschaft die Wende schaffen Von Lutz Timm | 13.10.2023, 12:34 Uhr | Update vor 12 Min. Immer wieder warten Mitarbeiter der Werft Nobiskrug in Rendsburg auf ihr Gehalt. Jetzt liegt ein Vorschlag zur Lösung auf dem Tisch. Foto: Lutz Timm up-down up-down

Nach vielfacher Kritik stellte sich Lars Windhorst am Freitag, 13. Oktober, den Mitarbeitern der Weft Nobiskrug in Rendsburg. Der Geschäftsführer will einem Vorschlag der Gewerkschaft IG Metall folgen.