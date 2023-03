Die SH Netz informiert über anstehende Bauarbeiten an mehreren Orten im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Symbolfoto: SH Netz up-down up-down Rendsburg und Eckernförde Für Umstieg auf erneuerbare Energien: SH Netz verlegt kilometerweise neue Kabel Von Landeszeitung | 04.03.2023, 12:36 Uhr

An mehreren Orten im Kreis Rendsburg-Eckernförde investiert die Schleswig-Holstein Netz AG in ihre Mittelspannungsnetze. Hier gibt es den Überblick, in welchen Gemeinden wann gebaut wird.