Bundeswehr Ab 11. September Manöver im Kreis Rendsburg-Eckernförde: An diesen Orten üben Soldaten Von Rainer Krüger | 10.09.2023, 15:02 Uhr Marschierende Soldaten werden in der kommenden Wochen häufiger im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu sehen sein. Denn es laufen mehrere Manöver. Symbolfoto: S. Sauer/dpa up-down up-down

Soldaten üben in den kommenden Wochen im Kreis Rendsburg-Eckernförde für den Ernstfall: In mehreren Orten werden unterschiedliche Einheiten der Bundeswehr ab 11. September bis Ende September aktiv. Was müssen Anwohner beachten?