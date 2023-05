Solche Bilder wird es in den kommenden Wochen häufiger im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu sehen geben. Denn: Mehrere Bundeswehreinheiten machen Übungen. Foto: S. Sauer/dpa up-down up-down Rendsburg, Eckernförde Bundeswehr-Manöver: Hier wird bis Ende Juni geübt – und das sollten Anwohner wissen Von Rainer Krüger | 17.05.2023, 10:10 Uhr

Soldaten üben in den kommenden Wochen im Kreis Rendsburg-Eckernförde für den Ernstfall: In diesen Orten wird die Bundeswehr bis Ende Juni aktiv. Und was müssen Anwohner im Manöver beachten?