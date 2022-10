Im März kamen die ersten Busse mit Ukraine-Flüchtlingen in Rendsburg an. Bislang wurden rund 3200 Schutzsuchende im Kreis Rendsburg-Eckernförde untergebracht. Allerdings ist der Wohnraum inzwischen knapp. Deshalb will der Kreis jetzt größere Unterkünfte anmieten (Archivfoto).

Foto: Horst Becker up-down up-down