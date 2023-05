Zu schnelles Fahren kann teuer werden. Wir zeigen, wo der Kreis in der Woche ab dem 8. Mai Blitzer aufstellt. Foto: Sebastian Willnow up-down up-down Rendsburg und Eckernförde Achtung, Radarfallen! An diesen Stellen im Kreis stehen ab dem 8. Mai Blitzer Von Lutz Timm | 07.05.2023, 10:01 Uhr

Zu schnell fahren ist gefährlich und kann für Autofahrer zudem teuer werden: In dieser Woche wird wieder in verschiedenen Gemeinden geblitzt. An welchen Straßen Radarfallen des Kreises Rendsburg-Eckernförde aufgebaut werden, erfahren Sie in unserer Übersicht.