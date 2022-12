Über die Nina-App können auch Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde am Donnerstag eine Benachrichtigung erhalten. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Notfall-Nachrichten aufs Handy: Das passiert am Warntag 2022 am 8. Dezember im Kreis Von Rainer Krüger und Michelle Ritterbusch | 07.12.2022, 17:29 Uhr

In Zeiten des Ukraine-Krieges könnten diese Signale einige Menschen verunsichern: Am bundesweiten Warntag werden unter anderen Mitteilungen aufs Handys ausprobiert. Was Bewohner im Kreis Rendsburg-Eckernförde jetzt wissen müssen.