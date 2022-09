Am Sonntag werden sich die Achter wieder auf dem NOK duellieren. Doch der SH Netz Cup bietet noch viele weitere Highlights. Archivfoto: Marcus Dewanger up-down up-down Ab 30. September in Rendsburg Live-Musik und Rudersport: Das Programm des SH Netz Cup 2022 im Überblick Von Aljoscha Leptin | 29.09.2022, 15:50 Uhr

Auf der Bühne am Kreishafen, direkt am Nord-Ostsee-Kanal, tritt am ersten Abend Stefanie Heinzmann auf. Am Wochenende können sich Besucher auf Musik von ClockClock und Sydney Youngblood sowie das 12,7 Kilometer lange Achter-Rennen freuen.