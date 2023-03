Das Geschäft liegt in unmittelbarer Nähe zum Paradeplatz. Foto: Horst Becker up-down up-down Traditionsgeschäft in Rendsburg Auch wegen Brexit: „Cooper & Company Classic Collection“ dauerhaft geschlossen Von Horst Becker | 15.03.2023, 13:15 Uhr

1991 wurde das Geschäft für britische Waren in Rendsburg eröffnet. Jetzt hat Inhaber Jürgen Kuhn den Laden in der Königstraße dicht gemacht. Ein Grund: Seit dem Brexit kommt er kaum noch an Ware.