17 Jahre lang hat Barbara Priese (rechts) die Coburg‘sche Buchhandlung in der Rendsburger Innenstadt betrieben. Jetzt hat sie das Geschäft an Sophie Kühl abgegeben. Aktuell ist die Buchhandlung wegen EDV- und Elektroarbeiten noch geschlossen. Am 8. August eröffnet sie wieder.

FOTO: Aljoscha Leptin