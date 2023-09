Tierschau, Trecker und mehr Rendsburg: Besucheransturm auf die Norla – Das lockt Tausende auf die Landwirtschaftsmesse Von Rainer Krüger | 02.09.2023, 17:52 Uhr Ein Blickpunkt auf der Norla: Der 1,6 Tonnen schwere Fleckvieh-Bulle Condor wurde als der schönste männliche Fleischrind Schleswig-Holsteins ausgezeichnet. Mati Vehrs führte ihn vor. Foto: Rainer Krüger up-down up-down

Geschätzt 45.000 Besucher an den ersten drei Tagen. Die Veranstalter der am Donnerstag gestarteten Norla ziehen eine positive Zwischenbilanz. Shz.de erkundete am Samstag, 2. September, die Stimmung bei Messepublikum und Ausstellern.