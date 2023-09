Inner Wheel Rendsburg Ein Basar macht Second-Hand-Mode zu Geld für Kinder und Jugendliche Von Michelle Ritterbusch | 20.09.2023, 09:32 Uhr Katja Erich-Hansen, Präsidentin von Inner Wheel Rendsburg, packt bei den Vorbereitungen des Second-Hand-Basars in der Stadtbücherei Rendsburg mit an. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down

Kleidung für Männer, Frauen und Kinder verkauft der Frauen-Service-Club Inner Wheel Rendsburg auf seinem Second-Hand-Basar am 21. und 22. September in der Stadtbücherei Rendsburg. Bevor es aber so weit ist, sortieren die Mitglieder hunderte Kleidungsstücke.