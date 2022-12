Das Ende der Baustelle ist in Sicht, aber jetzt wird der Bahnübergang in der Richthofenstraße nochmal für drei Tage vollgesperrt. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Baumschnitt- und Stadtbahnarbeiten Diese Straßen werden ab Montag in Rendsburg gesperrt Von Jan Melchior Bonacker | 10.12.2022, 14:37 Uhr

Die Arbeiten zur Wiederbelebung der Bahnlinie Richtung Norden gehen in die finale Phase. So soll der Bahnübergang in der Richthofenstraße fertig werden. Auch in anderen Straßen wird gearbeitet. Deswegen kommt es zu Sperrungen.