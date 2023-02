In der Obereiderstraße wird einer der Anwohnerparkplätze seit etwa einem Jahr durch diesen Golf blockiert. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Wo ist der Abschlepper? Bildergalerie: VW Golf ohne Tüv blockiert Parkplatz in Rendsburg seit einem Jahr Von Aljoscha Leptin | 27.02.2023, 17:03 Uhr

Seit etwa einem Jahr steht ein Golf mit Itzehoer Kennzeichen auf einem Anwohnerparkplatz in der Obereiderstraße in Rendsburg. Eine Parkberechtigung hat das Fahrzeug lediglich für das Festival Airbeat One 2018. Trotzdem wurde es bislang nicht abgeschleppt.