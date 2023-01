Strahlende Gesichter: Fleischermeister Stefan Mehrens (2. von rechts) hat bei seinen Wochenmarktkunden ein Jahr lang Spenden für soziale Einrichtungen gesammelt. Hajo Wallrodt (von links) und Manfred Mierau von der Initiative EIKA sowie Kindertafel-Vorsitzende Christina Arpe freuen über die Unterstützung. Foto: Kai Eckhardt up-down up-down Rekord-Spende aus Nortorf Kunden-Aktion von Fleischermeister Stefan Mehrens erbringt 5000 Euro für gute Zwecke Von Kai Eckhardt | 19.01.2023, 14:41 Uhr

Das Geld wurde in einem Jahr an den Wochenmarktständen in Schleswig-Holstein von Schlachter Mehrens gesammelt. Mit der Summe werden zwei Initiativen unterstützt.