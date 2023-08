A7, A210, Kanaltunnel Reisewelle und Bettenwechsel: Staus am Kreuz Rendsburg und vor der Rader Hochbrücke Von Frank Höfer | 12.08.2023, 13:01 Uhr A7, kurz vor dem Rendsburger Autobahnkreuz: Tausende Autofahrer standen am Samstag im Stau. Foto: Danfoto up-down up-down

Der Bettenwechsel in den Ferienzentren und in Dänemark führt am Samstag wieder zu vollen Autobahnen. Besonders viel Geduld war am Kreuz Rendsburg und vor der Rader Hochbrücke gefragt.