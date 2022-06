Als Geschäftsführer des Naturerlebnisbads Büdelsdorf hat Hartmut Riemer auf regenerative Energie gesetzt. Das Wasser in seinen Becken heizt er mit Solaranlagen auf. Deswegen betreffen ihn die gestiegenen Kosten für fossile Energie nicht so sehr. Das Senken der Wassertemperatur zum Energiesparen ist für ihn derzeit kein Thema. FOTO: Rainer Krüger up-down up-down Heizkosten sparen Raum Rendsburg: Senken noch mehr Freibäder die Wassertemperatur? Von Rainer Krüger | 30.06.2022, 08:15 Uhr

Energie ist teuer geworden. Um Kosten zu sparen, haben die Stadtwerke SH die Wassertemperatur im Schwimmbad „Aquacity“ in Rendsburg gesenkt. Halten es auch andere Schwimmbäder in der Region so? Shz.de fragte bei einigen Betreibern nach.