Raum Rendsburg Sauberes Schleswig-Holstein: In diesen Orten läuft am 11. März der Frühjahrsputz Von Hans-Jürgen Kühl, Aljoscha Leptin, Rainer Krüger | 10.03.2023, 07:54 Uhr

Weg mit dem Dreck in der Landschaft! Dazu wird landesweit bei der Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ am Sonnabend, 11. März, aufgerufen. In diesen Orten im Raum Rendsburg laufen Sammlungen.