Maja Lynn Lederer (hier bei der Übergabe der Unterschriftenliste 2020) hat die Familie Kadyrova jahrelang unterstützt und unter anderem das Instagram-Video erstellt. Foto: dpa up-down up-down Hilfe von Klaas Heufer-Umlauf Keine Abschiebung: Familie Kadyrova darf in Rendsburg-Eckernförde bleiben Von Lutz Timm | 04.04.2023, 18:21 Uhr | Update vor 1 Std.

Als Familie Kadyrova aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde 2020 die Abschiebung drohte, nahmen Millionen Menschen via Instagram an ihrem Schicksal teil. Jetzt ist klar: Die Familie aus Tschetschenien darf bleiben – doch Kritik am Kreis bleibt.