Der Rendsburger Bahnhof sieht nicht nur wenig einladend aus. In den vergangenen Monaten kam es in diesem Bereich auch zu mehreren Straftaten. Archivfoto: Frank Höfer Kriminalität in Schleswig-Holstein Raub am Bahnhof: Wann wird Rendsburg ein „gefährlicher Ort"? Von Aljoscha Leptin | 08.11.2022, 17:58 Uhr

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Straftaten im Bereich vom ZOB und Bahnhof. Trotzdem hat die Polizei in Rendsburg noch keine „gefährlichen Orte“ ausgerufen – anders als in Neumünster. Woran liegt das? shz.de hat bei Polizeisprecher Michael Heinrich nachgefragt.