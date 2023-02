Die Tat ereignete sich in der Brückenstraße in der Nähe von McDonalds. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Raub in Büdelsdorf Jugendliche entreißen 82-Jähriger die Handtasche und brechen ihr den Arm Von Aljoscha Leptin | 19.02.2023, 16:35 Uhr

In der Brückenstraße in Büdelsdorf haben zwei Jugendliche einer Seniorin die Handtasche entrissen. Die Frau stürzte und erlitt Frakturen am Arm und den Rippen. Die Tat ereignete sich in der Nähe von McDonalds.