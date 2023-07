Das Schöffengericht verhängte in Saal 3 des Amtsgerichts in Rendsburg Bewährungs- und Geldstrafen. Foto: Frank Höfer up-down up-down Nach Raub im Seehotel Töpferhaus Darum gab es für die Täter von Alt Duvenstedt nur milde Strafen Von Lutz Timm | 05.07.2023, 16:01 Uhr

Das Amtsgericht in Rendsburg hat am Mittwoch, 5. Juli, Haftstrafen auf Bewährung gegen drei der vier Männer verhängt, die im Jahr 2018 das Seehotel Töpferhaus in Alt Duvenstedt ausgeraubt haben. Für das verhältnismäßig niedrige Strafmaß gibt es mehrere Gründe.