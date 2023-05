Fachbereichsleiterin Andrea Loose (rechts) verkündete am Sonntagabend im Rathaus die Ergebnisse der Kommunalwahl aus Rendsburg für Stadt und Kreis. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Kommunalwahl 2023 Das Los entscheidet: Ratsversammlung Rendsburg könnte sogar auf 46 Sitze anwachsen Von Frank Höfer | 15.05.2023, 13:48 Uhr

Die neue Ratsversammlung in Rendsburg könnte um zwei weitere Sitze anwachsen. Grund ist ein Stimmen-Patt bei der Kommunalwahl 2023. Am Mittwoch entscheidet das Los. So ist das Prozedere.