Ungewohnte Position: Doch Ratsherr Lothar Möhding (Mitte) leitete den Bauausschuss souverän. Foto: Frank Höfer up-down up-down Rendsburger Kanalgeflüster Ratsherr Lothar Möhding: Rendsburgs wandlungsfähigster Politiker Eine Kolumne von Frank Höfer | 26.11.2022, 07:28 Uhr

Rendsburgs Ratsherr Lothar Möhding tritt in dieser Woche in zwei unterschiedlichen Rollen auf. Die eine beherrscht er aus dem Effeff – in die andere schlüpft er selten. Gemeistert hat er sie souverän.