Mit seinen Geräten führt der Kreis Rendsburg-Eckernförde auch in der Woche ab 27. März wieder Tempokontrollen durch. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Raum Rendsburg und Eckernförde Vorsicht, Blitzer! Hier stehen die Radarfallen ab dem 27. März Von Rainer Krüger | 25.03.2023, 16:52 Uhr

Zu schnell fahren ist gefährlich und kann für Autofahrer außerdem teuer werden: In dieser Woche wird wieder in verschiedenen Gemeinden geblitzt. An welchen Straßen Radarfallen des Kreises Rendsburg-Eckernförde aufgebaut werden, erfahren Sie in unserer Übersicht.