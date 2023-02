Hier gibt es die Blitzer des Kreises im Überblick. Symbolfoto: Daniel Löb/dpa up-down up-down Rendsburg und Eckernförde Standorte der Radarfallen: Hier stehen die Blitzer ab 23. Februar Von Aljoscha Leptin | 19.02.2023, 10:30 Uhr | Update vor 50 Min.

Zu schnell fahren ist gefährlich und kann für Autofahrer teuer werden: In dieser Woche wird wieder in verschiedenen Gemeinden geblitzt. An welchen Straßen Blitzer des Kreises Rendsburg-Eckernförde aufgebaut werden, erfahren Sie hier.