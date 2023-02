Der Angeklagte Rifaat T. muss sich wegen Raubes vor dem Landgericht Kiel verantworten. Ihm werden unter anderem Einbrüche in Stapel und Breiholz vorgeworfen. Foto: Christina Köhn up-down up-down Prozess am Landgericht in Kiel Schwerer Raub in Breiholz und Stapel: Spuren vom Angeklagten Rifaat T. am Tatort gefunden Von Christina Köhn | 28.02.2023, 19:04 Uhr

Schwerer Raub in sechs Fällen wird dem Angeklagten Rifaat T. vorgeworfen. Der Prozess beginnt am Landgericht in Kiel. Er hat zu allen Taten etwas zu sagen, gesteht aber nur einen Einbruch.