In Stapel und Breiholz soll der Angeklagte mit zwei weiteren Tätern in Häuser eingebrochen und die Bewohner gefesselt haben.

Wegen zweifachen Raubes muss sich ein Mann (56) vor dem Landgericht in Kiel verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Senioren in Breiholz und Stapel zu Hause gefesselt und ausgeraubt zu haben. Der Prozess beginnt am Dienstag, 28. Februar.