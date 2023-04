Bei strömendem Regen mussten Reisende in Rendsburg am Dienstag lange auf den Schienenersatzverkehr warten. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Zugausfälle wegen Bauarbeiten Frust bei Bahn-Kunden: Probleme mit Ersatzbussen zwischen Kiel und Rendsburg Von Aljoscha Leptin | 11.04.2023, 15:14 Uhr

Noch bis 1. Mai kommen Bahn-Kunden fast nur noch per Schienenersatzverkehr von Rendsburg nach Kiel und umgekehrt. Doch am Dienstag (11. April) sorgten die Ersatzbusse für Ärger am Rendsburger Zob. Hier gibt es Infos zu den Fahrplänen.