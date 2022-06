Mitte März erreichten die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Reisebussen Rendsburg (Archivfoto). Nun steht für viele im Kreis Rendsburg-Eckernförde untergebrachte Menschen aus der Ukraine eine neue Busfahrt an. Weil sie sich neu registrieren lassen müssen, werden sie zum Erfassen der Daten in die Landesunterkunft in Bad Segeberg gebracht.

FOTO: Archivfoto Horst Becker