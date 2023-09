Campingmesse in Rendsburg Parken, Campen, Preise: Die wichtigsten Infos zur Caravan und Co 2023 Von Michelle Ritterbusch | 18.09.2023, 10:42 Uhr Die Caravan und Co 2022 war ein voller Erfolg. Rund 20.000 Menschen besuchten die Messe in Rendsburg. In diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf ein noch besseres Ergebnis. Archivfoto: Matthias Hermann up-down up-down

Die Caravan und Co startet am Donnerstag, 21. September, in Rendsburg. Vier Tage lang können sich die Besucher auf dem Messegelände über aktuelle Campingtrends und Neuheiten in Sachen Reisemobile und Camping informieren.