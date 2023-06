Die Postbank am Jungfernstieg in Rendsburg verärgert ihre Kunden aktuell mit stark eingeschränkten Öffnungszeiten. Foto: Lutz Timm up-down up-down Reduzierte Öffnungszeiten Ärger über die Postbank in Rendsburg: So reagiert das Finanzunternehmen Von Lutz Timm | 22.06.2023, 07:32 Uhr

Geduldsprobe für die Kunden: Die Postbank am Jungfernstieg in Rendsburg ist aktuell geschlossen, Post- und Finanzleistungen sind stark eingeschränkt. Vor allem ältere Menschen stehen vor Problemen. Besserung ist nicht in Sicht.