Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstag zur Bergschule aus. Foto: Daniel Friederichs (Danfoto) up-down up-down Körperverletzung in Fockbek Polizeieinsatz an der Bergschule – zwei Verletzte nach Schlägerei Von Aljoscha Leptin | 16.05.2023, 12:54 Uhr | Update vor 21 Min.

Bei einer Schlägerei an der Bergschule in Fockbek wurden am Dienstag, 16. Mai, zwei Personen verletzt. Insgesamt waren vier Schüler in die Auseinandersetzung involviert.