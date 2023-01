Am Montag regelten Polizisten den Verkehr auf der Baustelle der B203 in Büdelsdorf. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Verkehr in Büdelsdorf Kreisel an der B203: Polizei muss für Ampel an der Hollerstraße einspringen Von Christina Köhn | 16.01.2023, 12:17 Uhr

Eigentlich wird der Verkehr per Baustellenampel einspurig durch den Kreisel an der Hollerstraße in Büdelsdorf geleitet. Am Montag waren dafür jedoch Polizisten zuständig.