Die Sorge der Eltern im Rendsburger Osten ist groß. Erneut berichtet eine Mutter bei Facebook, dass ihre Tochter von einem fremden Mann angesprochen wurde. „Er wollte ihr Hundewelpen im Kofferraum zeigen. Nicht direkt vor der Waldorfschule, sondern wo das Nobiskrüger Gehölz anfängt“, schreibt sie. Und möchte damit alle Eltern warnen: „Passt auf Eure Kinder auf.“

Bereits vergangene Woche vermeldete die Polizei, dass in Rendsburg ein sogenannter Mitschnacker unterwegs ist. Hierbei handelt es sich um eine Person, die aus sexuell motiviertem Interesse Kinder anspricht, um sie zu überreden, mit ihr zu gehen. Nach Informationen von shz.de soll der Mann am vergangenen Freitag, 22. September, unter anderem versucht haben, an der Kita Parksiedlung ein Kind mit Essen zu sich zu locken.

Kriminalpolizei ermittelt weiter, Streife fährt vor den Grundschulen

Ob es sich dabei um denselben Mann handelt, kann die Polizei nicht bestätigen. „Ich kann auch keine neuen Mitteilungen geben“, so Polizeisprecher Sönke Petersen. „Die Kriminalpolizei ermittelt, und die Ergebnisse müssen wir abwarten.“ Es fänden zahlreiche Befragungen statt, und es werde nach möglichen Zeugen ermittelt.

Außerdem wird zum Schutz der Kinder die Streifentätigkeit im Bereich der Grundschulen erhöht. „Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder darüber aufzuklären, dass sie nicht mit anderen, ihnen unbekannte Personen, mitgehen sollen. Auch wenn ihnen die tollsten Versprechen gegeben werden“, so Petersen. „Stärken Sie das Selbstbewusstsein ihres Kindes. Wenn es möglich ist, lassen Sie Kinder in Gruppen gehen. Achten Sie bitte auch auf andere Kinder und informieren sie sofort die Polizei über 110, wenn ihnen eine Situation komisch vorkommt.“

Auch in Büdelsdorf, Elsdorf, Hohn und Hamdorf werden Kinder angesprochen

Auch aus anderen Orten berichten Eltern in den sozialen Medien davon, dass ihre Kinder von fremden Männern angesprochen wurden. So zum Beispiel in Büdelsdorf, Elsdorf, Hohn und Hamdorf. Polizeisprecher Sönke Petersen verweist auch hier auf die laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Währenddessen schlagen Nutzer bei Facebook vor, eine Bürgerwehr zu gründen. Andere wiederum sprechen von „Hetze“ und „Panikmache“ und kritisieren die sozialen Medien als Teil des Problems.

Das rät der Kinderschutzbund Schleswig-Holstein

Und was können Eltern nun tun? Susanne Günther vom Landesverband Schleswig-Holstein des Kinderschutzbundes rät zu Gesprächen: „Am besten besprechen Eltern mit ihren Kindern in aller Ruhe solche Situationen. Die Kinder müssen wissen, dass es ihnen passieren kann, von Fremden angesprochen zu werden. Und die Eltern müssen ihnen mitgeben, wie sie sich dann zu verhalten haben.“

Das Wichtigste, das Kinder wissen müssen: „Niemals mit einem Fremden mitgehen. Wenn du von Fremden angesprochen wirst: In kein Gespräch verwickeln lassen. Und wenn mir als Mutter oder Vater etwas geschieht, wenn ich einen Unfall haben sollte, dann schicke ich keinen Fremden zu dir, sondern Oma, Opa, Onkel, Tante oder eine andere, dir deutlich bekannte Person.“

Angst sollen Eltern ihren Kindern bei aller Sorge jedoch nicht machen, sagt Susanne Günther. Gerade wenn ein aktueller Fall Unruhe in Familien und Schulen bringt, sollten Vater oder Mutter wohl aber fragen, ob der Sohn oder die Tochter selbst auch schon einmal angesprochen wurde, oder ob das Kind weiß, ob es einem Freund oder einer Freundin passiert ist.