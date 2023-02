Farbeimer gefüllt mit Altöl fanden die Beamten in einem Bach nahe der Straße Stadtmoor. Foto: Polizei up-down up-down Illegale Entsorgung in der Natur Altöl im Bach entsorgt: Polizei ermittelt nach Umweltfrevel in Rendsburg Von Aljoscha Leptin | 21.02.2023, 15:12 Uhr

An einem Feldweg in Rendsburg-Süd haben Unbekannte zahlreiche Öl-Behälter in der Natur entsorgt. Untersuchungen zeigen, dass Altöl ins Erdreich gelangt ist. Die Polizei sucht Zeugen.