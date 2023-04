Der Wahlkampf in Rendsburg für die Kommunalwahl 2023 ist in vollem Gange. Foto: Höfer up-down up-down Rendsburger Kanalgeflüster Kommunalwahl 2023: Das Leben in Rendsburg umfasst mehr als nur stadtpolitische Themen Eine Kolumne von Christina Köhn | 29.04.2023, 08:39 Uhr

Auch wenn der Kreis Rendsburg-Eckernförde für die Busse in Rendsburg zuständig ist, müssen sich die Politiker in der Ratsversammlung trotzdem für den ÖPNV engagieren. Auf andere Zuständigkeitsbereiche verweisen und die Hände in den Schoß legen, geht nicht.