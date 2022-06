Sechs der sieben neu gewählten Jugendspeaker, die in Zukunft ihre Meinung in den Ausschüssen kundtun und Rendsburg mit ihren Ideen attraktiver machen wollen: Celi (von links), Finn, Bastian, Oliver, Elgün und Julian. FOTO: Neele Brunke up-down up-down 0,4 Prozent Wahlbeteiligung Radwege, Nahverkehr, Enteignungen: Das fordern Rendsburgs neue Jugendspeaker Von Neele Brunke | 27.06.2022, 17:42 Uhr

Sieben Jugendspeaker wurden am Wochenende in der Nordmarkhalle gewählt. Sie sollen die Interessen junger Menschen in den politischen Ausschüssen vertreten. Die Wahlbeteiligung war extrem niedrig.