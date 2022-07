Gern würde Natalie Panke die Fundkatze „Babsi“ vermitteln, denn die Plätze im Tierheim Rendsburg sind belegt. FOTO: Rainer Krüger up-down up-down Corona-Folgen werden spürbar Platzmangel im Tierheim Rendsburg: So lang sind die Wartelisten Von Rainer Krüger | 15.07.2022, 17:31 Uhr

Spätestens in der Woche ab 18. Juli ist die Kapazitätsgrenze in der Auffangstation am Kronwerker Moor erreicht. Schon jetzt werden bestimmte Tiere nicht mehr aufgenommen.