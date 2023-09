Feuer in Mehrfamilienhaus: Die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg ist am Donnerstagabend, 28. September, zu einem Wohnungsbrand im sechsten Stockwerk in die Hans-Bredow-Straße gerufen worden. Bei dem Einsatz wurden ein Bewohner und ein Feuerwehrmann verletzt.

Die Bewohner mussten das Haus verlassen

Nach Angaben von Daniel Passig, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde, wurde die Einsatzkräfte um 18.26 Uhr alarmiert. Bei der Ankunft der Feuerwehr in der Parksiedlung sei das Treppenhaus bereits verraucht gewesen. Insgesamt seien 53 Bewohner von der Feuerwehr evakuiert worden. „Eine Person ist mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden“, sagte Passig. Auch ein Feuerwehrmann sei bei dem Einsatz verletzt worden, konnte jedoch vor Ort behandelt werden.

Dieser Bericht wird in Kürze aktualisiert.