Die GFD-Learjets vom Typ 35A und 36A sind ausgerüstet mit modernster, hochspezialisierter Technik, die der Ausbildung von Soldaten dient. Eines der Flugzeuge verlor am 16. Januar während des Flugs Teile des Triebwerks. Foto: GFD GMBH up-down up-down Learjet von Airbus-Tochter GFD Flugzeug verlor Teile nach Start in Hohn: Jetzt wurden erste Trümmer gefunden Von Aljoscha Leptin | 01.02.2023, 13:37 Uhr

Am 16. Januar verlor ein Learjet der Airbus-Tochter GFD nach dem Start in Hohn Triebwerksteile. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hatte einen Suchaufruf gestartet, um an die Trümmer zu kommen – jetzt gibt es ein erstes Ergebnis.