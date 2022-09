Das Schild am Gartenzaun zeigt es an: Auf diesem Grundstück soll ein riesiges Projekt realisiert werden. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Bunker für 2500 Menschen Schutzraum für den Kriegsfall: Was wird aus den Bunker-Plänen in Osterrönfeld? Von Aljoscha Leptin | 28.09.2022, 13:22 Uhr

Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass Joachim Strufe an der Dorfstraße einen Schutzraum für 2500 Menschen bauen will. Seitdem hat sich nichts getan. Strufe will zunächst einen wichtigen Termin im November abwarten.